„Inteligentne Ogrzewanie #zTECHem” – nowy konkurs z nagrodami

Hulajnoga elektryczna, dron, ekspres do kawy to trzy z ośmiu nagród, które można wygrać w najnowszym konkursie firmy TECH Sterowniki. Zrób zdjęcie lub nagraj filmik pokazujący inteligentne ogrzewanie w swoim domu. Konkurs startuje 1. lipca i potrwa najbliższe osiem miesięcy. Co miesiąc ktoś otrzyma od nas fantastyczną nagrodę!