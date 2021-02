W ofercie regulatorów pokojowych firmy TECH Sterowniki pojawiła się kolejna nowość – urządzenie F-2z v1. To nowoczesny, zasilany napięciem elektrycznym 230 V regulator doramkowy. Jak wygląda i jakie daje użytkownikowi możliwości?

Jak działa nowy model regulatora pokojowego?

F-2z v1 to regulator dwustanowy doramkowy. Przeznaczony jest do sterowania urządzeniem grzewczym. Ma za zadanie utrzymać temperaturę w pomieszczeniu z dokładnością do 0,1°C. W tym celu przesyła sygnał do urządzenia grzewczego z informacją o osiągnięciu temperatury zadanej do wymaganej wartości.

Regulator F-2z v1 może współpracować z:

urządzeniami grzewczymi,

listwami podłogowymi,

sterownikami do instalacji.

Urządzenie ma wbudowany czujnik temperatury i wilgotności, dzięki czemu umożliwia tworzenie dobrego klimatu we wnętrzu.

Estetyczny wygląd i łatwa obsługa

Ważną zaletą urządzenia jest bardzo czytelny ekran. Jeden rzut oka wystarczy, by sprawdzić pomiar temperatury na sterowniku. Regulator ma szklany front, więc prezentuje się estetycznie zarówno w pomieszczeniach o klasycznym, jak i nowoczesnym designie. Dotykowe klawisze ułatwiają zmianę parametrów temperatury zadanej bezpośrednio z poziomu wyświetlacza łatwo i szybko. O tym, czy pomieszczenie jest dogrzane do odpowiedniej temperatury, informuje ikona słońca – gdy miga, urządzenie jest w fazie pracy (dogrzewania do pewnej temperatury). Urządzenie jest dostępne w dwóch kolorach do wyboru: białym i czarnym.

Łatwy montaż przewodowy

Urządzenie powinno być zawsze montowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, by uniknąć ryzyka uszkodzenia. Regulator F-2z v1 jest sterownikiem przewodowym przeznaczonym do montażu w ramce z otworem o wymiarach 55 × 55 mm. Aby mógł sprawnie działać, konieczne jest doprowadzenie zasilania o napięciu 230 V. Regulator ma styk beznapięciowy NO – COM – NC, który jest przeznaczony do urządzenia grzewczego lub do sterownika do instalacji.

Przykładowe kompatybilne systemy ramek:

Ospel – Sonata

– Sonata Berker – S.1, B.1, B.3, B.7

– S.1, B.1, B.3, B.7 Jung – AS, A500, A PLUS, A CREATION

– AS, A500, A PLUS, A CREATION Gira – STANDARD 55, E2, EVENT, ESPRINT, PROFIL55, E22

– STANDARD 55, E2, EVENT, ESPRINT, PROFIL55, E22 SIEMENS – DELTA LINE, DELTA VITA, DELTA MIRO

Inne, ważne funkcje

W sterowniku jest możliwość ustawienia histerezy w przedziale od 0,2°C do 4°C, a także progu minimalnej i maksymalnej temperatury w pomieszczeniu. Regulator może współpracować zarówno z urządzeniami do ogrzewania, jak i do chłodzenia, dzięki czemu zwiększa się jego funkcjonalność. Aby uniknąć edycji parametrów przez osoby niepożądane lub dzieci, można ustawić blokadę klawiszy.

Nowe urządzenie, nowe możliwości