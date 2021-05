O badaniu

Ankieta, mówiąc najogólniej, dotyczyła bezpiecznych i inteligentnych instalacji wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Wzięło w niej udział 196 osób z różnych województw, w tym głównie mężczyzn. Oprócz pytań podstawowych w ankiecie znalazło się także pytanie konkursowe, w którym badani dzielili się swoimi pomysłami na wymarzony, inteligentny dom.

Dom pełen nowoczesnych technologii – najważniejsze rozwiązania

Inteligentny dom to termin, który coraz częściej pojawia się w dyskusjach w kontekście bezpieczeństwa, wygody i oszczędności. Inteligentne instalacje potrafią wyręczyć człowieka w wielu codziennych pracach, zaoszczędzić czas i zapewnić poczucie kontroli. Jakie urządzenia dla ankietowanych są najbardziej pożądane w ich inteligentnym domu? Wśród najczęściej wymienianych rozwiązań znalazły się sterowniki do zarządzania ogrzewaniem , a następnie: domofon/wideodomofon, automatyka do bram garażowych oraz czujniki oświetlenia.

Inteligentny dom – korzyści i zagrożenia

Jakie wartości cenią badani w kontekście inteligentnego domu? Analiza jednego z pytań wykazała, że najbardziej liczą się: ułatwienie życia (29,1%), funkcjonalność i dopasowanie do codziennych potrzeb (po 21,4%). Z drugiej strony inteligentny dom to pojęcie, które nie zawsze kojarzy się pozytywnie i u części osób wywołuje pewne obawy. Te najczęściej wymieniane dotyczą manipulowania danymi przez osoby nieuprawnione, możliwość włamania do budynku, kradzieży danych i ich nielegalnego wykorzystania czy szybkie uszkodzenie urządzeń.

Ciepły dom, czyli jaki?

Znaczna część pytań była związana z inteligentnym domem w rozumieniu domu pełnego ciepła. Trzy największe zdaniem ankietowanych wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć domownicy to: wysokie rachunki za ogrzewanie, niemożności wyregulowania temperatury w pomieszczeniach (jest zbyt niska lub zbyt wysoka) oraz brak czasu na obsługę instalacji grzewczej. Wśród internautów, którzy wzięli udział w badaniu, ponad 2/3 przewiduje wykonanie zmian w swojej instalacji grzewczej w najbliższym czasie. Aktualnie największy odsetek internautów obsługuje w domu kocioł węglowy lub gazowy.

Zapoznaj się z wynikami ankiety