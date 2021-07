Wyjazdowa Akademia Instalatora w Rzeszowie i Olsztynie

Kilka słów o akademii

Akademia Instalatora to bezpłatne szkolenie organizowane zarówno w siedzibie firmy w Wieprzu koło Andrychowa, jak i w terenie. Inicjatywa jest realizowana cyklicznie od kilku lat, a w samym szkoleniu udział wzięły już setki osób z branży instalacyjnej z całego kraju, a także z zagranicy. Spotkania są organizowane w różnych miastach w kraju. Szkolenie asortymentowe dotyczy różnych typów sterowników do zarządzania ogrzewaniem, w tym podłogowych, grzejnikowych oraz instalacyjnych.

Akademia w Rzeszowie i w Olsztynie

W sierpniu odbędą się dwa spotkania w terenie w ramach Akademii Instalatora:

w Olsztynie, 17 sierpnia, o godzinie 9,

w Rzeszowie, 25 sierpnia, o godzinie 9.

Dodatkowo 12 sierpnia o godzinie 10 rozpocznie się szkolenie asortymentowe w siedzibie firmy TECH Sterowniki.

Dokładna lokalizacja szkoleń w poszczególnych miejscowościach zostanie podana w najbliższym czasie na stronie: https://www.techsterowniki.pl/onas/akademia-instalatora

Podczas wydarzeń zaprezentowane zostaną regulatory pokojowe, systemy do ogrzewania podłogowego, strefowego, nowe moduły internetowe, a także sterowniki instalacyjne. Szkolenia prowadzą doświadczeni pracownicy firmy. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat, materiały drukowane oraz drobny upominek.

Poznaj nowoczesne rozwiązania firmy TECH Sterowniki

Podczas szkolenia będzie można poznać budowę i funkcjonalność różnego typu sterowników do zarządzania ogrzewaniem, a także dowiedzieć się więcej na temat ich działania i montażu w pomieszczeniach. Wszystkie oferowane sterowniki zostały zaprojektowane i wyprodukowane w kraju. Dobra współpraca między projektantami urządzeń, programistami, testerami oraz pracownikami działu produkcji sprawia, że klient otrzymuje urządzenie estetyczne i wygodne w obsłudze, które pozwoli mu utrzymać komfortową temperaturę w pomieszczeniach każdego dnia, a także obniżyć koszty ogrzewania.

Montaż sterowników – inwestycja na lata

Elektroniczne urządzenia, jakimi są sterowniki do zarządzania ogrzewaniem, wpisują się w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i wody. Dzięki nim można z rozwagą gospodarować ciepłem dostarczanym przez urządzenia grzewcze do budynków i ograniczyć niepotrzebne straty energii. Ich instalację zaplanować jak najwcześniej, najlepiej już na etapie budowy domu. Uczestnictwo w szkoleniu to szansa na poznanie dobrych praktyk związanych z doborem i montażem sterowników na miarę potrzeb każdego inwestora.