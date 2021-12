5 rzeczy, dzięki którym zapłacisz mniej za ogrzewanie w chłodne dni

Rozważna regulacja temperatury. Częścią nowoczesnych systemów do podłogówki oraz grzejników są czujniki i pokojowe regulatory temperatury . Pozwalają one wygodnie różnicować poziom temperatury w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, pory dnia, aktywności domowników oraz ich potrzeb. Obniżanie temperatury na noc oraz czas nieobecności pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu.

Montaż czujników otwarcia okna. To dedykowane rozwiązanie dla osób, które mają zamontowane w swoim domu czy mieszkaniu grzejniki. W bezprzewodowym systemie grzejnikowym firmy TECH Sterowniki elementem dodatkowym są specjalne czujniki otwarcia okna C-2n montowane na ramie okiennej. Współpracują one z zainstalowanymi na grzejnikach głowicami elektrycznymi. Czujnik rejestruje moment otwarcia okna i przekazuje informację na ten temat do głowicy, która zamyka zawór na grzejniku. Dzięki temu wietrzone pomieszczenie nie jest niepotrzebnie ogrzewane.

Ograniczenie strat ciepła. Jedną z istotnych przyczyn wyższych rachunków za ogrzewanie jest ucieczka ciepła. Proste sposoby jak chociażby uszczelnienie okien, drzwi, założenie ekranów zagrzejnikowych, zamykanie drzwi między pomieszczeniami o różnej temperaturze, odsłonięcie grubych zasłon czy mebli od grzejników pozwoli wykorzystać w maksymalnym stopniu wytworzone ciepło.

Doraźne inne sposoby, by się rozgrzać. Jeśli jesteś osobą, która w większym stopniu niż inni domownicy odczuwa zimno i potrzebuje wyższej temperatury w pomieszczeniu, wykorzystaj proste sposoby, by się rozgrzać. Jakie? Chociażby przygotuj gorący napój, rozgrzewający posiłek, kąpiel, załóż cieplejsze ubrania czy ćwicz w domu.

Wykorzystanie rozwiązań systemowych. Oprócz efektywnego wykorzystania ciepła bardzo ważne jest sprawdzenie, czy aktualny system grzewczy działa sprawnie, tj. czy ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe nie uległo chociażby zapowietrzeniu, czy np. grzejniki dobrze oddają ciepło. Jeśli problem jest poważniejszy, trzeba skorzystać z pomocy fachowca, można również pomyśleć o montażu alternatywnych źródeł ciepła czy termomodernizacji budynku.

Okres zimowy to czas, kiedy często zadajemy sobie pytanie: jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Co zrobić, by zapłacić mniej niż w poprzednich latach? Odpowiedź nie jest prosta, ale na pewno warto wykorzystywać różne sposoby, by ograniczyć straty ciepła i zachować komfort cieplny w swoim domu bez dodatkowych kosztów. Automatyka do sterowania ogrzewaniem z pewnością w tym pomoże, jest inwestycją na lata, inwestycją w komfort cieplny, niższe rachunki i wygodę zarządzania ogrzewaniem.