Zarządzaj ogrzewaniem podłogowym w 8 strefach grzewczych

Rozsądne zarządzanie ogrzewaniem podłogowym pozwala na optymalne dopasowanie temperatury do preferencji użytkownika i przeznaczenia pomieszczeń, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. Takie korzyści można uzyskać, wykorzystując do zarządzania pracą podłogówki nowoczesne, dedykowane systemy do sterowania ogrzewaniem podłogowym firmy TECH Sterowniki. To rozwiązanie, które jednocześnie gwarantuje wydajność, komfort cieplny oraz oszczędności.