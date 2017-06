O ankiecie

Jakie domy budują dziś Polacy? Które rozwiązania najczęściej wybierają i jakie czynniki te wybory warunkują? To pytania, na które odpowiedzi szuka firma TECH Sterowniki w najnowszym badaniu internetowym. W ankiecie poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. typów budowanych domów, doboru i montażu instalacji grzewczej oraz jej późniejszej eksploatacji. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie potrwa około 10 minut.

Cel badania

Głównym celem ankiety jest zbadanie preferencji Polaków dotyczących planowanej lub rozpoczętej już inwestycji, tj. budowy domu. Zebrane odpowiedzi posłużą do przygotowania specjalnego raportu, który zostanie udostępniony do pobrania za darmo na blogu firmy TECH Sterowniki. Po zakończeniu ankiety każdy będzie miał wgląd w jej wyniki i będzie mógł porównać swoje spostrzeżenia z opiniami innych internautów. W ten sposób badanie stanie się zbiorem doświadczeń osób budujących domy i wskazówką dla tych, którzy są dopiero na etapie rozważania inwestycji. Wszelkie uwagi wypływające z własnych doświadczeń internautów są cenne, a każdy głos będzie miał wpływ na to, jaki obraz rynku budowniczego w Polsce wyłoni się z raportu.

Regulator pokojowy do wygrania w konkursie

Wszyscy, którzy wezmą udział w badaniu, mają dodatkowo szansę na wygranie nowoczesnego regulatora pokojowego firmy TECH Sterowniki. Termostat pokojowy ST-292v3 pozwoli zarządzać temperaturą w pomieszczeniu w zależności od potrzeb i cieszyć się komfortem cieplnym każdego dnia. Aby powalczyć o tę nagrodę, wystarczy odpowiedzieć na zawarte w ankiecie dodatkowe pytanie. Należy uzasadnić w kilku zdaniach, dlaczego właśnie Tobie firma TECH Sterowniki powinna przekazać wspomniany sterownik.



Szczegółowe informacje na temat ankiety, w tym dotyczące regulaminu znajdują się na stronie: http://techsterowniki.pl/ankieta-dla-budujacych-dom/.



Bezpośredni link do ankiety: https://goo.gl/7O7FPw



Zastanawiasz się nad budową domu, a może już go budujesz? Podziel się swoimi doświadczeniami w ankiecie. Dołącz do społeczności osób, które wspólnie tworzą raport na temat budownictwa w Polsce w 2017 roku!



Odpowiedzi na pytania będą zbierane do 31 lipca 2017 roku.