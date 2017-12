Zbigniew Urbański testuje urządzenia firmy TECH Sterowniki

Odcinek 1: Sterowanie domowym ciepłem w bloku

Inteligentne zarządzanie ciepłem jest możliwe w każdym mieszkaniu. W dodatku to bardzo proste. Wystarczy na każdym kaloryferze zainstalować bezprzewodowy siłownik do zaworów termostatycznych STT-868, a następnie połączyć go bezprzewodowo z urządzeniem głównym np. ST-8S WiFi. W każdym pomieszczeniu, w którym jest zamontowany czujnik temperatury, można bez przeszkód kontrolować i edytować wartość temperatury. Zobacz, jak zamontował system Zbigniew Urbański.

Odcinek 2: Sterowniki na etapie budowy domu

Tworzenie inteligentnego domu najlepiej rozpocząć już na etapie budowy domu. Właśnie dlatego w drugim odcinku serii Zbigniew Urbański sprawdza jak instalowane są niektóre elementy całego systemu na budowie. Jak wygląda i jak działa w praktyce system do zarządzania ogrzewaniem podłogowym firmy TECH Sterowniki? Zobaczcie.

Odcinek 3: Gdzie i jak są produkowane sterowniki

W trzecim odcinku serii Zbigniew Urbański odwiedził fabrykę TECH Sterowniki, by osobiście sprawdzić, jak powstają sterowniki. Zobacz, jak krok po kroku przebiega cały proces produkcji sterowników, zaczynając od pomysłu, a kończąc na gotowym produkcie.

Odcinek 4: Praktyczne zastosowanie sterowników w domu

System zarządzania ogrzewaniem może być niezwykle rozbudowany. Potwierdzeniem tej tezy jest kolejny odcinek serii. Urbański odwiedził w nim dom, którego gospodarz korzysta z inteligentnego zarządzania ogrzewaniem. W domu oprócz ogrzewania podłogowego zasilanego kotłem pelletowym w domu działa także rekuperacja oraz kominek. Wszystkimi urządzeniami zarządza inteligentna automatyka. Co ważne, każdym system, który jest zainstalowany, można zarządzać zdalnie za pomocą aplikacji eModul, którą można zainstalować właściwie w każdym telefonie.

Odcinek 5 – Jak TECH Sterowniki dba o środowisko

Kolejny filmik wprost z fabryki TECH Sterowniki. Okazuje się, że produkcja sterowników może odbywać się także z dbałością o środowisko. W laboratorium energetyczno-emisyjnym inżynierowie codziennie pracują nad zwiększeniem wydajności pracy sterowników. Ale to nie wszystko. O szczegółach produkcji ekologicznej Zbigniew Urbański rozmawia z ekspertem firmy Krzysztofem Łukasikiem.

Filmiki na temat sterowników do zarządzania ogrzewaniem to efekt współpracy podjętej przez firmę TECH Sterowniki z Grupą WP. Wszystkie odcinki programu są dostępne na kanale YT firmy TECH Sterowniki.