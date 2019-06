O Akademii

Akademia Instalatora to bezpłatne szkolenie, które do tej pory było organizowane w siedzibie firmy w Wieprzu koło Andrychowa. Sama inicjatywa jest realizowana cyklicznie od kilku lat, a udział w szkoleniu wzięły już setki osób z branży instalacyjnej z całego kraju, a także z zagranicy. Według nowych zasad Akademia będzie się odbywała także w terenie. Dzięki temu osoby chętne będą mogły wziąć udział w szkoleniu bliżej swojego miejsca zamieszkania i poznać lepiej specyfikę urządzeń do sterowania ogrzewaniem.

Gdzie odbędzie się Akademia?

W przyszłym tygodniu Akademia Instalatora jest organizowana w następujących miejscach:

10.06 – Kielce, Hotel Tęczowy Młyn, godz. 12.

11.06 – Łódź/Rzgów, Hotel Eden, godz. 10.

14.06 – Wrocław, Hotel Bacero godz. 10.

17.06 – Rzeszów, Hotel Ferdynand godz. 12.

18.06 – Lublin/Jastków, Hotel in Between, godz. 10.

24.06 – Warszawa/Zielonka, Hotel Trylogia, godz. 12.

27.06 – Olsztyn, Hotel Warmiński, godz. 10.

Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja regulatorów pokojowych, systemów do ogrzewania podłogowego, strefowego, nowych modułów internetowych, a także sterowników instalacyjnych. W programie zaplanowano także poczęstunek oraz obiad w hotelowej restauracji. Szkolenie prowadzą doświadczeni pracownicy firmy. Jego uczestnicy na zakończenie otrzymują certyfikat, materiały drukowane oraz drobny upominek.

Ramowa agenda spotkania znajduje się na stronie: https://www.techsterowniki.pl/onas/akademia-instalatora

Poznaj lepiej produkty firmy TECH Sterowniki

Podczas szkolenia będzie można poznać budowę i funkcjonalność sterowników do zarządzania ogrzewaniem, a także dowiedzieć więcej na temat ich działania i montażu w pomieszczeniach. Wszystkie oferowane urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane w kraju. Ścisła współpraca między projektantami urządzeń, programistami, testerami oraz pracownikami działu produkcji sprawia, że do Klienta trafia najwyższej jakości urządzenie skrojone na miarę jego potrzeb, które pozwoli mu utrzymać doskonałą temperaturę w pomieszczeniach każdego dnia, a także zredukować koszty ogrzewania.

Sterowanie ogrzewaniem dla zdrowia i oszczędności

Elektroniczne urządzenia, jakimi są sterowniki do zarządzania ogrzewaniem, wpisują się w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i wody. Ich montaż pozwala rozsądnie gospodarować ciepłem dostarczanym przez urządzenia grzewcze do budynków i ograniczyć niepotrzebne straty energii. Właśnie dlatego warto ich instalację zaplanować jak najwcześniej, najlepiej już na etapie budowy domu. Specjalistyczna wiedza na temat sterowników przekazywana w czasie szkolenia pozwoli dobrać rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb inwestora.

Inną inicjatywą realizowaną przez firmę TECH Sterowniki są spotkania w samochodzie wystawowym, który zatrzymuje się w różnych miejscowościach w kraju. W mobilnym shoowroomie na specjalnych ekspozytorach można zobaczyć sterowniki i zadać pytanie dotyczące prezentowanych urządzeń. Najbliższe miejsca postoju samochodu można sprawdzić na stronie: https://www.techsterowniki.pl/onas/samochod-wystawowy