Oszczędź 20% kosztów ogrzewania dzięki systemowi SINUM lub zyskaj zwrot pieniędzy

Na czym polega promocja?

Każdy, kto do 31.08.2019 roku nabędzie system sterowania grzejnikami firmy TECH Sterowniki ma gwarantowane minimum 20% oszczędności na kosztach ogrzewania w stosunku do poprzedniego sezonu lub zwrot pieniędzy. System należy użytkować przez co najmniej 4 kolejne miesiące (za okres zimowy przyjmuje się zakres czasowy od 1.10.2019 do 30.01.2020). Okresem porównawczym dla oceny % oszczędności jest okres zimowy 2018/2019 obejmujący co najmniej trzy kolejne miesiące (okres zimowy 2018/2019 to okres liczony od dnia 1.10.2018 do 30.01.2019). W przypadku nieosiągnięcia ww. minimalnej skali oszczędności firma zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich zakupionych urządzeń zainstalowanych w ramach systemu oraz wzrostu poniesionych kosztów na ich zakup.

Z regulaminem i szczegółowymi warunkami promocji można się zapoznać na stronie: https://www.techsterowniki.pl/onas/regulamin-20

Jak wygląda system SINUM?

System składa się z prostych w montażu urządzeń, które komunikują się ze sobą bezprzewodowo. Kompletny system umożliwia osiągnięcie i utrzymanie stabilnej temperatury w każdym pomieszczeniu z osobna i elastyczne dopasowywanie jej do potrzeb użytkowników.

Elementy systemu SINUM:

sterownik główny P1/P2;

bezprzewodowy regulator temperatury pokojowej;

grzejnikowy siłownik elektryczny G1 (z gwarancją 5 lat pracy na bateriach);

czujnik otwarcia okna KO.

W każdym z pomieszczeń można zainstalować maksymalnie 6 siłowników na grzejnikach i 6 czujników otwarcia okna. Sterownik główny może obsłużyć maksymalnie 16 stref. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest montaż w pomieszczeniach czujników otwarcia okna, które w trakcie wietrzenia pomieszczeń wyłączają ogrzewanie, zapobiegając niepotrzebnym stratom ciepła.

Pełna kontrola temperatury w obiektach komercyjnych

Ogromnym atutem systemu grzejnikowego SINUM jest fakt, że umożliwia elastyczne dopasowanie do specyfiki obiektów takich jak hotele, motele czy pensjonaty, gdzie poziom ogrzewania trzeba uzależnić od obłożenia obiektu i pory roku. Aby kontrola była jeszcze sprawniejsza, warto skorzystać z internetowej aplikacji eModul z możliwością ustalenia konkretnych harmonogramów pracy ogrzewania lub kontrolą stałej temperatury w danej strefie.

Sterownik główny łączy się z siecią WiFi, a całym systemem można sterować z poziomu aplikacji eModul. System można obsługiwać nie tylko z komputera, ale też telefonu czy tabletu. Do jednej aplikacji można podpiąć nawet kilkanaście modułów sterujących, co daje pełną kontrolę nad obiektem.

W najbliższym sezonie zaoszczędź na ogrzewaniu

Ogrzewanie użytkowych powierzchni biurowych, szkół, przedszkoli czy hoteli wiąże się zawsze z dużymi wydatkami. Dzięki systemowi SINUM można je jednak skutecznie zredukować. Biorąc pod uwagę, że są to koszty liczone w tysiącach złotych to obniżka o co najmniej 1/5 kosztów robi dużą różnicę, a cały system zagwarantuje nie tylko ograniczenie kosztów, ale też komfort nawet w najchłodniejsze dni roku, dzięki elastycznym możliwościom ustawienia harmonogramów pracy.

Przeczytaj więcej o systemie SINUM: https://www.techsterowniki.pl/sinum-business